Банк «РОССИЯ» и «ЮМАК» продолжат развивать поставки металлооборудования

Акционерный Банк «РОССИЯ» и компания «ЮМАК» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Документ подписали заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и генеральный директор ООО «ЮМАК» Михаил Мелехин.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в области комплексного банковского обслуживания. Документ также позволит усовершенствовать системы расчетов компании с контрагентами, предоставление консультационных услуг в банковской и финансовой сферах, взаимодействие по внешнеэкономической деятельности.

Банк «РОССИЯ» и компания «ЮМАК» сотрудничают с сентября 2023 года. За это время было реализовано совместных проектов общей стоимостью более двух миллиардов рублей.

«Банк „РОССИЯ“ считает своей ключевой задачей содействие укреплению производственного потенциала страны. Мы гордимся тем, что наши финансовые решения помогают обеспечивать технологическую независимость и безопасность российской промышленности. Компания „ЮМАК“ поставляет металлообрабатывающие станки и комплектующие предприятиям из стратегически значимых отраслей экономики, в том числе авиа- и машиностроения. Крайне важно, чтобы поставки были не только бесперебойными, но и при нашем содействии расширялись, создавая необходимый импульс для развития промпроизводства», — сказал Шаленков.

Гендиректор «ЮМАК» подчеркнул, что компания уже более десяти лет снабжает отечественные предприятия высокоточными станками, инструментами и оснасткой от ведущих мировых производителей. К тому же «ЮМАК» занимается их пуско-наладочными работами (ПНР) и внедряет в производство.

«Подписание соглашения с Банком „РОССИЯ“ будет способствовать реализации проектов в области металлообработки, расширения рынка сбыта, организации новых производств инструментов, оснастки и комплектующих», — заключил Мелехин.

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