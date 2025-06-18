Высокий экспортный потенциал российской косметики отметили на ПМЭФ
Российская косметика становится все популярнее в стране
Фото, видео: 5-tv.ru
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Отмечается, что количество отечественных брендов увеличилось втрое
Большая часть деловой программы форума посвящена красоте. О развитии российской косметологической индустрии говорили на сессии, которая прошла на полях форума. У отечественной косметики большой экспортный потенциал. Отрасль сделала серьезный скачок за последние три года. Производители успешно справились с внешними вызовами.
«Мы видим развитие натуральной косметики и использование ингредиентов, которые типичны для нашего региона. Это и архангельские водоросли, это даже мох, и ягоды карельские, алтайские травы. Отрасль ждет большого количества специалистов, химиков-технологов, для того чтобы иметь возможность дальше масштабироваться», — рассказала председатель оргкомитета выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.
Количество отечественных брендов увеличилось втрое. Разрабатываются инновационные средства. Россияне все чаще отдают предпочтение нашей косметике.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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