Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией

По его словам, мировой спрос в области критического сырья превышает предложение.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Казахстан обсуждает с Россией перспективы совместной работы по добыче и переработке критически важного сырья, включая редкоземельные металлы. Об этом 18 июня сообщил Даурен Абаев, посол Казахстана в Российской Федерации, в ходе бизнес-диалога «Россия — Казахстан», который проходил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
По его информации, в первом квартале 2025 года в Казахстане были обнаружены 38 перспективных территорий, где, предположительно, находятся залежи меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов.
Абаев отметил, что в настоящее время спрос на критически важное сырье в мире значительно превышает предложение, и эта тенденция продолжает усиливаться.
«У нас есть такая перспективная ниша, где казахстанский бизнес совместно с российским бизнесом мог бы сейчас работать», — заявил Абаев.
Дипломат также выразил уверенность в перспективах совместного использования этих ресурсов на благо обеих стран.
- 19 июн
- Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
- 19 июн
- Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
- 19 июн
- Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
- 18 июн
- Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
- 18 июн
- VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
- 18 июн
- Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
- 18 июн
- «Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
- 18 июн
- Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
- 18 июн
- Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
- 18 июн
- Уникальное вино представили на стенде «Инкермана» на ПМЭФ
Читайте также
80%
Нашли ошибку?