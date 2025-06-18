Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

По его словам, мировой спрос в области критического сырья превышает предложение.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

Казахстан обсуждает с Россией перспективы совместной работы по добыче и переработке критически важного сырья, включая редкоземельные металлы. Об этом 18 июня сообщил Даурен Абаев, посол Казахстана в Российской Федерации, в ходе бизнес-диалога «Россия — Казахстан», который проходил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По его информации, в первом квартале 2025 года в Казахстане были обнаружены 38 перспективных территорий, где, предположительно, находятся залежи меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов.

Абаев отметил, что в настоящее время спрос на критически важное сырье в мире значительно превышает предложение, и эта тенденция продолжает усиливаться.

«У нас есть такая перспективная ниша, где казахстанский бизнес совместно с российским бизнесом мог бы сейчас работать», — заявил Абаев.

Дипломат также выразил уверенность в перспективах совместного использования этих ресурсов на благо обеих стран.

Тема:
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