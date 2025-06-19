Путину провели экскурсию по отреставрированной консерватории в Петербурге

Пока по всему Петербургу проходят вечеринки и приемы для гостей международного экономического форума (ПМЭФ-2025), в консерватории Римского-Корсакова звучит русская классика.

Это финал экскурсии, которую сегодня вечером провели президенту в отреставрированном здании первой высшей музыкальной школы России.

Грандиозный ремонт шел здесь десять лет. Консерватории не только вернули исторический облик и утраченные росписи, но и оснастили учебные классы технологиями переменной акустики, которая позволяет исполнять музыку любых жанров. Так что студентов теперь волнует лишь процесс обучения.

Кадры с экскурсии, которую устроили президенту, имеются в распоряжении 5-tv.ru.