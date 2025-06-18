Путин начал встречу с главредами мировых информагентств

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Президент отметил, что на ПМЭФ с каждым разом приезжает все больше партнеров РФ.

Путин начал встречу с главредами мировых информагентств

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Президент России Владимир Путин начал встречу с главами международных информагентств.

Прежде всего, глава страны обратил внимание на проходящий в эти дни в Северной столице Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Президент отметил, что мероприятие посещает все больше партнеров России.

Сегодня же ранее Владимир Путин встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф и поздравил ее с переизбранием. Об этом сообщал 5-tv.ru. Путин также подчеркнул: Москва рассчитывает на более тесное сотрудничество с банком в рамках БРИКС — в том числе по созданию инвестиционной платформы и расширению расчетов в национальных валютах. По его словам, за последнее время Новый банк развития одобрил и профинансировал уже 120 проектов на общую сумму 39 миллиардов долларов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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