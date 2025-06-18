Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития

В рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф и поздравил ее с переизбранием.

«Очень рад вас видеть и прежде всего хочу поздравить вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития. Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу», — сказал российский президент.

Путин также подчеркнул: Москва рассчитывает на более тесное сотрудничество с банком в рамках БРИКС — в том числе по созданию инвестиционной платформы и расширению расчетов в национальных валютах. По его словам, за последнее время Новый банк развития одобрил и профинансировал уже 120 проектов на общую сумму 39 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава РФПИ встретился с членами Американской торговой палаты на ПМЭФ-2025.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».