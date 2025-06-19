Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением

Для разрешения ситуации нужно поднимать вопрос в ООН, уверен президент.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Демьянчук; 5-tv.ru
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Целенаправленные атаки на журналистов в зоне боевых действий — это преступление. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025.)
«Когда идут боевые действия, наверное, потери среди журналистов неизбежны. Но если это делать (совершать атаки на журналистов, выполняющих профессиональный долг. — Прим. ред.) целенаправленно, это преступление», — подчеркнул президент.
Российский лидер считает, что для разрешения этой проблемы нужно поднимать вопрос на уровне ООН.
Кроме того, Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информагентств выразил соболезнования семьям погибших корреспондентов, в интересах какой страны они не осуществляли бы свою профессиональную деятельность.
«Всем-всем хочу выразить слова сожаления и соболезнования», — заключил президент РФ.
Ранее в ходе той же встречи Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским. Об этом сообщал 5-tv.ru. Российский лидер уточнил, что встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Но вопрос легитимности остается, отметил Путин. Не ясно, кто будет подписывать итоговые документы.
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