Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением

Целенаправленные атаки на журналистов в зоне боевых действий — это преступление. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025.)

«Когда идут боевые действия, наверное, потери среди журналистов неизбежны. Но если это делать (совершать атаки на журналистов, выполняющих профессиональный долг. — Прим. ред.) целенаправленно, это преступление», — подчеркнул президент.

Российский лидер считает, что для разрешения этой проблемы нужно поднимать вопрос на уровне ООН.

Кроме того, Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информагентств выразил соболезнования семьям погибших корреспондентов, в интересах какой страны они не осуществляли бы свою профессиональную деятельность.

«Всем-всем хочу выразить слова сожаления и соболезнования», — заключил президент РФ.

Ранее в ходе той же встречи Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским. Об этом сообщал 5-tv.ru. Российский лидер уточнил, что встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Но вопрос легитимности остается, отметил Путин. Не ясно, кто будет подписывать итоговые документы.