Специалисты восстанавливали картины, фрески и барельефы.

В историческом здании консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге было восстановлено 989 объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Это 100% отреставрированные картины. Начиная от таких отдельных предметов искусства, заканчивая отдельными фресками, отдельными барельефами», — уточнил государственный деятель.

Над реставрацией исторического здания консерватории трудились целые династии специалистов.

А накануне здесь провели экскурсию для президента России Владимира Путина. Грандиозный ремонт шел здесь десять лет. Консерватории не только вернули исторический облик и утраченные росписи, но и оснастили учебные классы технологиями переменной акустики, которая позволяет исполнять музыку любых жанров. Так что студентов теперь волнует лишь процесс обучения.

Экскурсия же закончилась концертом классической музыки, послушать которую также удалось российскому лидеру.

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