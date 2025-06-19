Мгновенный тест: как обнаружить когнитивные нарушения у пенсионеров в два счета

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Обнаружить когнитивные нарушения у людей старше 65 лет поможет тест «Часы»

Мгновенный тест, который поможет обнаружить когнитивные нарушения у людей 65+

Фото: 5-tv.ru

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Если вовремя обратить внимание на тревожные звоночки, можно избежать серьезных последствий для здоровья, предупредил врач-гериатр.

Когнитивные нарушения у людей старше 65 лет можно определить мгновенно. Для этого необходимо назвать человеку, которого хотите проверить, три существительных слова и попросить запомнить их. Затем отвлечь вопросом на ориентацию в пространстве и времени — например, о сегодняшней дате. А после попросить вспомнить названые слова.

«Если вспомнить слова не получилось (полностью или частично) или во время ответов на вопросы были допущены ошибки, это повод обратиться к врачу для более углубленной диагностики когнитивного здоровья», — рассказал врач-гериатр Андрей Ильницкий в беседе с изданием Газета.ру.

Эту диагностику следует применять каждые полгода. Врачи-неврологи также используют для выявления признаков деменции тест «Часы». Испытуемому необходимо нарисовать круглые часы с циферблатом и стрелками, показывающими определенное время. Здоровому человеку для этого потребуется не больше минуты.

Если человек без каких-либо трудностей изобразил циферблат и цифры, показывающие время, а также нарисовал минутную и часовую стрелки разной длины, то причин для беспокойства нет.

Тревожным сигналом считаются цифры, расположенные в неверном порядке или стрелки, неправильно указывающие время. Важно вовремя обратить внимание на признаки когнитивных нарушений и обратиться к врачу.

Японские ученые провели эксперимент, согласно результатам которого ранние признаки деменции можно отследить по почерку человека или стилю рисунков. В 75% случаев компьютерная программа, которую использовали исследователи, точно распознавала манеру письма человека с диагнозом «деменция».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперт назвал первые симптомы болезни Альцгеймера.

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