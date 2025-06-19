Царев сообщил о снижении спроса потребительского кредитования в России

Заместитель председателя «Сбера» дал интервью «Известиям» на ПМЭФ-2025.
Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru
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В российском банковском секторе наблюдается сокращение объемов потребительского кредитования, а рост ипотечного портфеля остается умеренным. Об этом заявил первый заместитель председателя «Сбера» Кирилл Царев «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«С точки зрения потребительского кредитования мы видим совокупность сокращения портфелей. То есть мы выдаем существенно меньше, чем выдавали в прошлом году или два года назад», — сказал он.
По этой причине дюрация портфеля меньшая, добавил он. Таким образом, можно наблюдать постепенное уменьшение портфелей в потребительском кредитовании.
Царев уточнил, что все будет зависеть от ключевой ставки. Если во второй половине года будет снижение, то объем кредитования начнет расти. При этом не стоит ожидать значительного роста.
«Наверное, сейчас здесь правильнее оперировать понятием реальная процентная ставка. То есть это, по сути, ключ минус инфляция», — добавил Царев.
Что касается ипотеки, то здесь зампред «Сбера» рассказал об умеренном росте портфеля с точки зрения прироста.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк «РОССИЯ» и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиций. Документ был подписан на ПМЭФ-2025. В рамках соглашения Банк «РОССИЯ» будет участвовать в социально-экономическом развитии региона, привлекать частный капитал в экономику и социальные проекты Якутии.
Также планируется внедрять цифровые технологии и современные банковские сервисы на территории региона. Особое внимание будет уделено банковскому обслуживанию контрактов и контролю за целевым использованием средств.
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