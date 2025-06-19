Банк «РОССИЯ» и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиций

Документ был подписан на ПМЭФ-2025.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Евгений Павлов; 5-tv.ru
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Банк «РОССИЯ» и Республика Саха (Якутия) в рамках второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин и глава Якутии Айсен Николаев.
В рамках соглашения Банк «РОССИЯ» будет участвовать в социально-экономическом развитии региона, привлекать частный капитал в экономику и социальные проекты Якутии.
Также планируется внедрять цифровые технологии и современные банковские сервисы на территории региона. Особое внимание будет уделено банковскому обслуживанию контрактов и контролю за целевым использованием средств.
«Подписание соглашения стало важным шагом в развитии долгосрочного партнерства между Банком „РОССИЯ“ и Республикой Саха (Якутия)», — отметил Михаил Клишин.
По его словам, это соответствует долгосрочной стратегии по укреплению экономического потенциала субъектов Российской Федерации.
«Банк „РОССИЯ“ — это надежный и профессиональный партнер, с которым мы связываем большие ожидания в части ускоренного развития экономики региона. Уверен, что совместная работа с таким авторитетным финансовым институтом даст новый импульс привлечению инвестиций, реализации инфраструктурных проектов и улучшению качества жизни наших жителей», — подчеркнул Айсен Николаев.
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