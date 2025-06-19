Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной

Россия в обмен получила всего несколько десятков тел своих бойцов

Россия передала Украине две тысячи тел боевиков, ликвидированных в ходе специальной военной операции. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вчера президент сказал, что он готов продолжить. Сейчас нужно согласовать процесс дальнейшего обмена, так как сейчас пропорция очевидная. Мы получили всего несколько десятков тел наших бойцов», — отметил он.

Также Песков подчеркнул, что последующий обмен станет предметом обсуждения на следующем — третьем — раунде переговоров России и Украины. Помимо этого, на нем будут обсуждать меморандумы сторон с условиями прекращения огня. Дата, как ранее сообщили в Кремле, пока не согласована. Ранее в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом лидер России Владимир Путин выказал готовность продолжить переговоры после 22 июня.

На данный момент в меморандуме, переданном украинской делегации, есть два варианта прекращения огня: вывод военных сил Украины с присоединенных к России территорий или же запрет на передислокации войск и прекращение поставок военной помощи.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».