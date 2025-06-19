Экс-президент Молдавии Додон: страна потеряла свой нейтралитет

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 55 0

Экс-президент Молдавии Додон: страна потеряла свой нейтралитет

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

По его словам, продолжение сотрудничества государства с НАТО будет зависеть от парламентских выборов в сентябре.

Молдавия лишилась военного и экономического нейтралитетов при нынешней власти. Об этом рассказал лидер Партии социалистов и бывший президент страны Игорь Додон в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«По конституции Молдова — это нейтральная страна. Но, к сожалению, де-факто Молдова свой нейтралитет потерял. И экономический, и военный», — поделился Додон.

По словам государственного деятеля, потеря экономического нейтралитета произошла из-за присоединения страны к 80% западных санкций против России. Военного нейтралитета Молдавия лишилась из-за того, что играет существенную роль в специальной военной операции на стороне Украины. Додон подчеркнул, что такая позиция неправильна.

«Молдова пропускала и пропускает через свою территорию военные грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они об этом публично не говорят, но, когда через границу молдово-румынскую проходят эшелоны закрытые, без проверки, я думаю, что там ни кукуруза, ни пшеница», — уточнил экс-президент страны.

Партия Додона категорически против сотрудничества НАТО с правительством Молдавии. Совместно с альянсом страна готовит совместные учения в сентябре, что беспокоит депутатов из-за вмешательства других сторон во внутренние дела государства. По словам Додона, исход будет зависеть от парламентских выборов Молдавии, которые пройдут 28 сентября 2025 года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что доверять киевскому режиму в переговорах нельзя. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тема:
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