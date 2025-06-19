«Начинают возвращаться»: Сальдо о жителях Херсонской области

Граждане верят в защиту систем ПВО.

Жители Херсонской области все активнее возвращаются домой. Об этом эксклюзивно в студии «Известий» рассказал губернатор региона Владимир Сальдо во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Меня когда спрашивают: «А как же люди в условиях постоянных обстрелов все равно не уезжают из своих родных домов, а, наоборот, даже начинают возвращаться?» — сказал Сальдо.

Хотя утверждать, что ситуация абсолютно безопасна, нельзя, развитие технологий противодействия угрозам позволяет поддерживать уровень защиты. По словам губернатора, местная система противовоздушной обороны (ПВО) становится все более эффективной. Она обеспечивает безопасность, в том числе таких стратегически важных регионов, как Крым. Благодаря хорошо организованной работе ПВО большинство ракет, угрожающих территории, через Херсонскую область успешно перехватываются.

Также Сальдо рассказал, что состояние инфраструктуры в районе, который простирается от Ростова до административной границы с Крымом, после проведенных ремонтов значительно улучшилось. В ближайшее время там, по его словам, планируется реализация масштабного проекта по строительству Азовского кольца — современных автодорог, которые обеспечат безопасный и комфортный доступ к Азовскому морю. Такой подход к улучшению транспортной инфраструктуры также поспособствует восстановлению уверенности людей, что в свою очередь влияет на их решение оставаться или возвращаться домой.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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