Банк «РОССИЯ» и «ЭкоНиваТехника-Холдинг» будут развивать рынок сельхозтехники

Соглашение предусматривает комплексное банковское обслуживание компании.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
Банк «РОССИЯ» и компания «ЭкоНиваТехника-Холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 19 июня.
Документ подписали председатель Совета Директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин и генеральный директор компании Штефан Маттиас Дюрр.
Соглашение предусматривает комплексное банковское обслуживание компании, включая кредитование, финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, а также консультационную поддержку со стороны Банка.
«ЭкоНиваТехника-Холдинг» — официальный дилер мировых и отечественных производителей сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Компания входит в ГК «ЭкоНива», которая является крупнейшим производителем сырого молока в России и номер три в мире. Банк «РОССИЯ» успешно сотрудничает с несколькими из компаний группы.
«Подписание соглашения с „ЭкоНиваТехника-Холдинг“ — это еще один шаг для Банка „РОССИЯ“ в поддержке отечественного сельхозмашиностроения и АПК в целом. Наше сотрудничество позволит ускорить модернизацию агротехники, внедрение инноваций и повышение эффективности сельского хозяйства, что в конечном итоге укрепит продовольственную безопасность страны и конкурентоспособность российского сельского хозяйства на мировом рынке», — отметил Клишин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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