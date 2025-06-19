Актриса Наталья Тенякова будет похоронена в могиле мужа Сергея Юрского

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 60 0

Актриса Наталья Тенякова будет похоронена в могиле мужа Сергея Юрского

Актриса Наталья Тенякова будет похоронена в могиле мужа Сергея Юрского

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Народная артистка РФ умерла в возрасте 80 лет. Объявлена дата прощания

Последним желанием народной артистки РФ Натальи Теняковой стало захоронение в могиле ее второго мужа — народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

Прощание с актрисой пройдет 20 июня в родном для нее Московском художественном театре имени А. П. Чехова, где она прослужила более 40 лет. Гражданская панихида начнется в 11:00. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Наталья Тенякова скончалась в возрасте 80 лет. Зрителю она известна благодаря фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби».

Актриса тихо ушла во сне из-за проблем с сердцем — она часто мучилась из-за повышенного давления, а также жаловалась коллегам на многочисленные тромбы. Месяц назад она уже отказывалась от госпитализации.

При жизни Тенякова получила не одну премию. Среди них — две «Золотые маски», премия Станиславского, Благотворительного фонда Табакова и газеты «Московский комсомолец».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах смерти народной артистки РФ Натальи Теняковой.

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