Актриса Наталья Тенякова будет похоронена в могиле мужа Сергея Юрского
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru
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Народная артистка РФ умерла в возрасте 80 лет. Объявлена дата прощания
Последним желанием народной артистки РФ Натальи Теняковой стало захоронение в могиле ее второго мужа — народного артиста РСФСР Сергея Юрского.
Прощание с актрисой пройдет 20 июня в родном для нее Московском художественном театре имени А. П. Чехова, где она прослужила более 40 лет. Гражданская панихида начнется в 11:00. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Наталья Тенякова скончалась в возрасте 80 лет. Зрителю она известна благодаря фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби».
Актриса тихо ушла во сне из-за проблем с сердцем — она часто мучилась из-за повышенного давления, а также жаловалась коллегам на многочисленные тромбы. Месяц назад она уже отказывалась от госпитализации.
При жизни Тенякова получила не одну премию. Среди них — две «Золотые маски», премия Станиславского, Благотворительного фонда Табакова и газеты «Московский комсомолец».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах смерти народной артистки РФ Натальи Теняковой.
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