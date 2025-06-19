Самолет с вернувшимися из плена ВСУ военными приземлился в Подмосковье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские бойцы признались, что там им не хватало нормальной еды.
Российские военнослужащие вернулись из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны. Самолет с ними приземлился в Московской области. Бойцы эксклюзивно поделились впечатлениями с 5-tv.ru.
Военные на взлетной полосе радостно размахивали российским триколором. А некоторые, не сдержав переполняющих эмоций, преклонили колени перед родной землей.
«До конца еще не поняли, но позитивные эмоции. Очень рады, что нас вернули домой», — поделился военнослужащий Денис.
Бойцы отметили, что, помимо родных и близких рядом, в плену не хватало нормальной еды. Военнослужащий Владимир рассказал, что первым делом обнимет маму и жену, а потом плотно поест.
«Наемся от души! Потому что очень много чего там не хватало. <…> Домашняя кухня незаменима. Мама и жена готовят лучше любых ресторанов. Мяса больше всего не хватало», — добавил он.
Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел в рамках договоренностей, которые стороны достигли на переговорах в Стамбуле 2 июня.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на ПМЭФ.
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