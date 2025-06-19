Самолет с вернувшимися из плена ВСУ военными приземлился в Подмосковье

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 62 0

Самолет с вернувшимися из плена ВСУ военными приземлился в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из плена ВСУ военными приземлился в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские бойцы признались, что там им не хватало нормальной еды.

Российские военнослужащие вернулись из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны. Самолет с ними приземлился в Московской области. Бойцы эксклюзивно поделились впечатлениями с 5-tv.ru.

Военные на взлетной полосе радостно размахивали российским триколором. А некоторые, не сдержав переполняющих эмоций, преклонили колени перед родной землей.

«До конца еще не поняли, но позитивные эмоции. Очень рады, что нас вернули домой», — поделился военнослужащий Денис.

Бойцы отметили, что, помимо родных и близких рядом, в плену не хватало нормальной еды. Военнослужащий Владимир рассказал, что первым делом обнимет маму и жену, а потом плотно поест.

«Наемся от души! Потому что очень много чего там не хватало. <…> Домашняя кухня незаменима. Мама и жена готовят лучше любых ресторанов. Мяса больше всего не хватало», — добавил он.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел в рамках договоренностей, которые стороны достигли на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на ПМЭФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
2:30
Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
2:08
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
1:46
Ракета Starship взорвалась перед запуском
1:26
Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира
1:06
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025

Сейчас читают

Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ
Путин: Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025