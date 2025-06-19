Самолет с вернувшимися из плена ВСУ военными приземлился в Подмосковье

Российские бойцы признались, что там им не хватало нормальной еды.

Российские военнослужащие вернулись из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны. Самолет с ними приземлился в Московской области. Бойцы эксклюзивно поделились впечатлениями с 5-tv.ru.

Военные на взлетной полосе радостно размахивали российским триколором. А некоторые, не сдержав переполняющих эмоций, преклонили колени перед родной землей.

«До конца еще не поняли, но позитивные эмоции. Очень рады, что нас вернули домой», — поделился военнослужащий Денис.

Бойцы отметили, что, помимо родных и близких рядом, в плену не хватало нормальной еды. Военнослужащий Владимир рассказал, что первым делом обнимет маму и жену, а потом плотно поест.

«Наемся от души! Потому что очень много чего там не хватало. <…> Домашняя кухня незаменима. Мама и жена готовят лучше любых ресторанов. Мяса больше всего не хватало», — добавил он.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел в рамках договоренностей, которые стороны достигли на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на ПМЭФ.