Улиток лучше не трогать: назван самый опасный представитель этих моллюсков

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 60 0

Врач Филева назвала большого придорожного слизня самым опасным видом улиток

Улиток лучше не трогать: слизь моллюсков может спровоцировать у человека менингит

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Эти создания переносят множество бактериальных и грибковых инфекций.

Самый опасный вид улиток — большой придорожный слизень. Его легко можно встретить на дорожках в парках или в траве на приусадебном участке. И трогать его нельзя! О причинах в беседе с журналистами портала URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории Александра Филева.

Опасность представляет слизь, которую выделяют эти брюхоногие моллюски. Через нее (или через плохо вымытые фрукты и овощи, на которых ранее сидел слизень. — Прим. ред.) человек может заразиться, например, ангиостронгилезом. А это уже очень и очень серьезно.

«Ангиостронгилез способен вызывать… эозинофильный менингит», — напомнила врач.

При определенных условиях, без должного врачебного внимания заболевание может закончиться летальным исходом.

Кроме того, слизни и другие виды улиток являются рассадниками опасных бактерий и переносчиками грибковых инфекций. Нельзя забывать и про аллергические реакции — на ту же слизь.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не стоит кормить белок и гладить ежей в городских парках. К сожалению, и это может иметь трагические последствия для здоровья и жизни человека.

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