Умер звезда бразильского сериала «Клон» Франсиску Куоку

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 80 0

В мелодраме он сыграл падре Матиолли.

Умер звезда сериалов «Клон»

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда бразильских сериалов «Клон», «Новая жертва» и «Тропиканка» Франсиску Куоку умер 19 июня. Об этом сообщает CNN Brasil.

Актеру было 92 года. Российские зрители, вероятнее всего, помнят его по яркой роли падре Матиолли в «Клоне». В этой мелодраме он сыграл священника и близкого друга доктора Алибьери.

Его коллега по сериалу — Джованна Антонелли, сыгравшая в мелодраме Жади — написала трогательную публикацию. В ней она отдала дань уважения талантливому человеку с большой буквы.

«С уходом Франсиску Куоку телевидение потеряло красивую часть своей истории. Он был человеком, который сквозь десятилетия нес талант, элегантность и умел выразить все одним лишь взглядом — без лишних слов. Он был героем-любовником, драматическим актером, комиком… Был велик. И именно таким его будут помнить всегда как одного из величайших», — говорится в посте.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла баба Шура из фильма «Любовь и Голуби» — актриса Наталья Тенякова. Ее не стало из-за проблем с сердцем.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные
11:48
Освоение космоса и колонизация планет: какое кино выбирают россияне
11:40
Полный досмотр: зарубежные бренды будут возвращаться в РФ под жестким контролем
11:37
По делу об убийстве экс-мэра Самары задержали 78-летнюю пенсионерку
11:22
«Ощущал это на собственной шкуре»: Фадеев о враждебности Украины к Донбассу
11:11
Глава «Росатома»: возможный удар по АЭС на Ближнем Востоке грозит ядерной катастрофой

Сейчас читают

Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025