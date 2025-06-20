Умер 14-летний актер Габриэль Адесокан из фильма «Семья года»

Умер молодой актер Габриэль Адесокан, прославившийся в фильме «Семья года». Ему было всего 14 лет. Трагическую новость о смерти подростка сообщил в соцсетях режиссер картины Айнур Аскаров.

«Друзья, с глубоким прискорбием сообщаем: 18 июня, не стало Габриэля Адесокана — юного актера, звезды фильма „Семья года“. Съемочная группа и вся команда проекта выражают искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил Габриэля», — говорится в посте.

Режиссер также добавил, что Габриэлю всего через месяц должно было исполниться 15 лет. В память о юном актере Айнур Аскаров планирует провести благотворительный показ фильма «Семья года».

Официальная причина смерти подростка неизвестна. Однако есть информация, что мальчик долгое время боролся с тяжелой болезнью. О том, с какой именно, знают только родственники молодого актера.

Последние годы Габриэль жил в Москве, где занимался в театральной школе «Ирбис». До этого он находился в Уфе. С режиссером Айнуром Аскаровым подросток познакомился совершенно случайно. После чего тот предложил ему сняться в его картине.

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