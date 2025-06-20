VK Видео и «НМГ ДОК» заключили крупнейшую сделку на рынке документального кино. В ближайшее время на VK Видео появятся 52 фильма производства «НМГ ДОК», сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы.

Среди них — картины из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко, «Большая охота» в жанре тру-крайм, две работы из исторической линейки «Великие»: «Колумб» и «Да Винчи».

Кроме того, в портфель сделки вошли техно-популярные фильмы Антона Войцеховского «Как делают ракеты?» и «Электричество из воды», а также фильмы под брендом «Легенды и мифы» о культурном коде России.

«В феврале 2024 года, когда мы только сообщили о создании НМГ ДОК, мы пообещали, что с нашим участием за год будет создано 100 часов оригинального нон-фикшн контента. Нам не все поверили, но свое обещание мы выполнили», — заявила руководитель «НМГ ДОК» Юлия Засько.

В свою очередь руководитель группы лицензирования контента VK Видео Алексей Филатов напомнил об уже успешном опыте работы совместно с «НМГ ДОК». Речь идет о картине «Александр III», которая собрала более пяти миллионов просмотров.

«Мы видим устойчивый интерес аудитории к контенту в жанре нон-фикшн и рассматриваем расширение сотрудничества с „НМГ ДОК“ как стратегически обоснованный шаг» — подчеркнул Филатов.

По его мнению, новая сделка позволит укрепить позиции в сегменте интеллектуального видеоконтента.

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