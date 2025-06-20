В Москве прощаются с народной артисткой РФ Натальей Теняковой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 105 0

Многим зрителям она запомнилась по яркой роли бабы Шуры в советском фильме «Любовь и голуби».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В Московском Художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой. Многим зрителям она запомнилась по яркой роли бабы Шуры в советском фильме «Любовь и голуби». Ее не стало 18 июня. Актрисе было 80 лет.

На церемонию пришли друзья, родственники и коллеги актрисы. Среди гостей был и актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Он сказал, что будет беречь память об артистке до конца своей жизни.

«Хочу сказать огромное спасибо Наталье Максимовне», — подчеркнул Хабенский.

Также попрощаться с Натальей Теняковой пришла заслуженная артистка России Марина Брусникина. Она сказала, что знакомство с таким выдающимся человеком для нее было большой честью.

«Она делала то, что хотела, и жила так, как хотела», — упомянула Брусникина.

После прощания тело актрисы будет кремировано, а прах захоронят рядом с могилой ее мужа Сергея Юрского на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной смерти народной артистки России Натальи Теняковой могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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