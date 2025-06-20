Боярский: правительству нужно поддерживать новостные агрегаторы и СМИ

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 43 0

Боярский: правительству нужно поддерживать новостные агрегаторы и СМИ

Боярский: правительству нужно поддерживать новостные агрегаторы и СМИ

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Тема:
ПМЭФ 2025

Также глава думского комитета по информполитике заявил, что читателя надо защищать от фейков

Новостные агрегаторы и СМИ нуждаются в поддержке государства из-за перехода аудитории в мессенджеры и маркетплейсы. Об этом сообщил глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Структура потребления новостей все время меняется. Сначала был бум „Живого журнала“, потом социальных сетей, сейчас мы видим тенденцию перехода в мессенджеры и маркетплейсы. В этом смысле ключевую роль должны сыграть новостные агрегаторы, и их нужно поддерживать. Потому что роль достоверного и профессионального потребления информации, ее подачи, безусловно, отводится крупным СМИ», — отметил он.

Боярский особо подчеркнул, что все запускающиеся государственные сервисы, ИИ, подбор новостей и новостных ботов должны основываться на доверительном контенте. Потому, по его словам, правительство будет поддерживать агрегаторы по типу «Дзена» и отдавать им приоритет. Ведь сейчас важно оградить читателя от фейков, вбросов, дипфейков и генерирования новостей враждебно настроенным ИИ.

Также он напомнил, что в настоящее время к запуску готовится цифровая платформа MAX.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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