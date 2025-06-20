Путин: недорогие БПЛА оказались эффективны для поражения дорогой техники
Также президент РФ отметил, что использование ИИ позволило сократить случаи применения беспилотников.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Недорогие беспилотные летательные средства (БПЛА) оказались эффективны для поражения дорогостоящей техники. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Также он отметил, что внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта позволило кардинально снизить их применение и количество правонарушений в Москве.
«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия нужных, правильных решений и в необходимом для нас направлении», — подчеркнул Владимир Путин.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству». Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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