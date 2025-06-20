«Один враг — слишком много!» — президент Индонезии о том, почему не поехал на G7

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Прабово Субиантон пообещал участвовать в ПМЭФ и поэтому не поехал на G7

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Политик выразил свою приверженность ПМЭФ.

Президент Индонезии Прабово Субианто не приехал на G7, потому что остается приверженным Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

Политик уточнил, что здесь дело далеко не в неуважении к «Большой семерке». Просто он уже принял приглашение приехать в Санкт-Петербург до приглашения на G7. Субианто призвал не пытаться читать его заявления «между строк».

«Мы уважаем все страны и наша внешняя политика очень простая, буквально одна фраза: „Тысяча друзей — мало! Один враг — слишком много!“ Так вот, мы хотим дружить со всеми — мы хотим, чтобы все были нашими друзьями!» — сказал политик.

Президент Индонезии считает, что только благодаря дружбе и сотрудничеству возможно добиться процветания. Также Субианто поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение. Политик очень рад выступать в этом «замечательном древнем героическом городе».

Помимо этого, индонезийский президент заявил, что страна видит в ПМЭФ шанс на заключение сделок в осложняющейся геополитической ситуации.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о глобальных вызовах. Российский лидер указал, что развитие цивилизации можно обеспечить только совместными усилиями.

Тема:
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