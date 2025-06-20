«Справиться в одиночку невозможно»: Путин о глобальных вызовах

Путин: только совместные действия стран обеспечат развитие цивилизации
Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru
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Российский лидер указал, что развитие цивилизации можно обеспечить только совместными усилиями.
Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют глобального ответа, в одиночку их не решить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Решить проблему в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия», — отметил российский лидер.
Он указал, что справиться с вызовами можно только совместными действиями стран в рамках интеграционных объединений, например БРИКС. Именно такой подход обеспечит движение цивилизации вперед.
Прежде исследователь Лондонской школы экономики и политических наук Эфе Кан Гюркан отмечал, что БРИКС становится главной движущей силой, которая способствует формированию многополярного мира. Как отметила президент Международного форума стран объединения Ананд Пурнима, к организации стремится присоединиться все больше стран. Она указала, что особенно БРИКС притягивает как магнит те государства, которые находятся в состоянии турбулентности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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