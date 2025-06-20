Путин: Россия всегда стремилась договариваться со всеми партнерами

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 38 0

Доля так называемой «Большой семерки» в мировой экономике уменьшается из года в год на фоне появления новых экономических лидеров, но это не повод отказывать от диалога.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

Западные страны сейчас теряют свои позиции в экономики, но Россия готова договариваться и с ними, как и со всеми своими партнерами. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Глава государства отметил, что доля так называемой «Большой семерки» в мировой экономике уменьшается из года в год. Это связано с тем, что в мире появляются новые экономические лидеры, в том числе — страны БРИКС. Народы глобального Юга, отметил российский лидер, будут стремиться к повышению качества жизни и наращивать свой экономический и гуманитарный потенциал.

«Мы стремимся к тому, чтобы <…> участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решение даже в очень сложных условиях», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы развитие было сбалансированным и отвечало интересам как можно большего числа стран.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Харченко о ПМЭФ: площадка не только для дискуссий, но и для конкретных решений
20 июн
Ковальчук рассказал о перспективах выращивания органов в мини-пигах
20 июн
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин об ударе по российской экономике
20 июн
«Если выпить, надо же закусить чем-то»: Путин о поставках российской водки в ЮАР
20 июн
Путин: недруги постоянно ищут способы нанести РФ экономический ущерб
20 июн
Путин: национализация не может положительно влиять на экономику
20 июн
Путин призвал выработать нормативную базу по оспариванию приватизационных сделок
20 июн
Путин поддерживает возвращение иностранных компаний в Россию
20 июн
Путин об ирано-израильском конфликте: «Не стоит забегать вперед»
20 июн
Гендиректор VK: мир цифровых технологий двигается к персонализации контента
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:07
MIA BOYKA рассказала о примирении с Люсей Чеботиной после полутора лет молчания
0:45
В России начнут выпускать исламские токены
0:20
В России могут поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям
23:58
Великобритания эвакуировала своих послов из консульства Ирана
23:36
«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине
23:12
Альпинист-одиночка из Ростовской области погиб во время восхождения на Эльбрус

Сейчас читают

«Беспокоит, без шуток»: Путин о вероятности возникновения третьей мировой войны
Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025