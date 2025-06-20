Путин: Россия всегда стремилась договариваться со всеми партнерами

Западные страны сейчас теряют свои позиции в экономики, но Россия готова договариваться и с ними, как и со всеми своими партнерами. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Глава государства отметил, что доля так называемой «Большой семерки» в мировой экономике уменьшается из года в год. Это связано с тем, что в мире появляются новые экономические лидеры, в том числе — страны БРИКС. Народы глобального Юга, отметил российский лидер, будут стремиться к повышению качества жизни и наращивать свой экономический и гуманитарный потенциал.

«Мы стремимся к тому, чтобы <…> участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решение даже в очень сложных условиях», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы развитие было сбалансированным и отвечало интересам как можно большего числа стран.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».