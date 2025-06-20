Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине

Западные страны ранее договаривались с Россией только для того, чтобы накачать Украину оружием.
Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев
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Бывшие западные партнеры обещали России еще с 1990-х годов, что НАТО не будет расширяться на восток. Но при этом действовали с позиции силы, напомнил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Все наши призывы были игнорированы, <…> это, безусловно, рудименты старой, если не сказать, древней неоколониальной политики. В зависимости от модернизованных современных реалий, но, тем не менее, это действие с позиции силы», — отметил президент.
Он добавил, что после начала боевых действий в Донбассе Запад еще шел на переговоры с Россией, но только для того, чтобы потянуть время и накачать Украину оружием.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству». Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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