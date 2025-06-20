Путин об ирано-израильском конфликте: «Не стоит забегать вперед»

Недавно президент РФ обсуждал ситуацию с главами обоих государств.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В конфликте Ирана и Израиля лучше не забегать вперед, чтобы не навредить процессу поиска политического решения по его урегулированию. Это президент России Владимир Путин отметил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«На мой взгляд, такие точки возможного соприкосновения есть, мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стране. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае — я хочу даже обратить на это внимание — не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи, и если они будут оказываться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады», — подчеркнул он.
Также президент РФ напомнил, что недавно разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора Путин представил свое видение разрешения конфликта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru цитировал слова президента о том, что Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку. Путин отметил, что важно обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, имея в виду его мирную атомную деятельность, так и, с другой стороны, интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.
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