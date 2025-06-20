«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин об ударе по российской экономике

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 84 0

Путин заявил, что слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Модератор дискуссии на ПМЭФ сослался на исследования, согласно которым война якобы ее убивает. На что получил в отчет четкие статистические данные.

Слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), отвечая на вопрос модератора дискуссии Надима Котеича.

Ливанский журналист решил в лоб задать вопрос российскому президенту:

«Итак, прямой вопрос. Есть немало свидетельств и тех исследований, к которым испытывается доверие, что эта война убивает российскую экономику. Очень высокая ключевая ставка. Долг растет. Убивает ли эта война вашу экономику?»

«Что касается убийства российской экономики… как в свое время говорил известный писатель: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“. Вот в данном случае то же самое», — подчеркнул президент России.

Также он отметил, что в позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%, а в прошлом году — 4,3 процента. При этом по подсчетам Банка России рост составил порядка 7-8%. В то же время мировой рост составляет всего лишь 3,3 процента, США росли с темпом — 2,8 процента, а Еврозона и вовсе не дотянула до одного процента. Все эти показатели четко указывают на хороший темп и прогресс в развитии России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

Тема:
ПМЭФ 2025
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