Модератор дискуссии на ПМЭФ сослался на исследования, согласно которым война якобы ее убивает. На что получил в отчет четкие статистические данные.

Слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), отвечая на вопрос модератора дискуссии Надима Котеича.

Ливанский журналист решил в лоб задать вопрос российскому президенту:

«Итак, прямой вопрос. Есть немало свидетельств и тех исследований, к которым испытывается доверие, что эта война убивает российскую экономику. Очень высокая ключевая ставка. Долг растет. Убивает ли эта война вашу экономику?»

«Что касается убийства российской экономики… как в свое время говорил известный писатель: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“. Вот в данном случае то же самое», — подчеркнул президент России.

Также он отметил, что в позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%, а в прошлом году — 4,3 процента. При этом по подсчетам Банка России рост составил порядка 7-8%. В то же время мировой рост составляет всего лишь 3,3 процента, США росли с темпом — 2,8 процента, а Еврозона и вовсе не дотянула до одного процента. Все эти показатели четко указывают на хороший темп и прогресс в развитии России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.