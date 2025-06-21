В России могут поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Выплату на погашение ипотеки многодетным семьям могут в два раза поднять в РФ

Госдума: в России хотят поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

На сегодняшний день в стране действует масштабная программа поддержки рождаемости.

Выплату на погашение ипотеки многодетным семьям могут в два раза поднять в России. Об этом в беседе с «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В Госдуму уже внесен законопроект о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Сейчас они могут получить 450 тысяч. Пока все это предложение, вроде бы, поддерживают. Это хороший стимул для того, чтобы средства шли на выплату кредита. Думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится, и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч», — отметил депутат.

Аксаков напомнил, что в стране осуществляются меры в рамках масштабной программы поддержки рождаемости, в том числе обеспечение материнским капиталом. Однако, по его словам, демографическая ситуация нуждается в дополнительном стимулировании.

«Учитывая, что президент дал поручение проработать эти инструменты, думаю, даже осенью мы начнем рассматривать законопроекты о запуске семейных инвестиций», — отметил Анатолий Аксаков.

Программа семейных инвестиций, уверен депутат, может начать работу уже в 2026 году. При этом на обсуждении властей находится возможность разрешить вкладывать в нее маткапитал. Законопроект о новом варианте использования денежных средств будет внесен уже в текущем году, считает депутат.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее, писал 5-tv.ru, первый заместитель председателя «Сбера» Кирилл Царев сообщил о снижении спроса потребительского кредитования в России.

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