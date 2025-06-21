Аль Бано на Дворцовой, Лепс в баре, Toxi$ на Никольских рядах: главные вечеринки третьего дня ПМЭФ-2025

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 78 0

Аль Бано выступил на Дворцовой площади в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

С завершением сессий и переговоров гости и участники форума перемещаются в клубы.

В Петербурге завершился третий день ПМЭФ-2025. Вернее будет сказать, подведены деловые итоги. После этого гости и участники форума перемещаются в клубы и бары — на вечеринки и концерты. На них побывал и 5-tv.ru.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел большой концерт. Хедлайнером вечера стал популярный итальянский эстрадный певец Аль Бано. Его легендарной композиции Felicita подпевал, кажется, весь город, а потом артист обратился к жителям Северной столицы по-русски.

«Добрый вечер! Привет, Питер!» — пропел со сцены Аль Бано.

Компанию певцу составили и российские знаменитости. Так одну из песен артиста с ним исполнила певица Зара.

Послушать выступление Аль Бано пришло много петербуржцев и гостей города.

«У нас у всех классное настроение. Большой компанией пришли сюда и стояли здесь с шести часов вечера», — уточняет местная жительница.

Открытым для всех стало и мероприятие на Никольских рядах, здесь открылся молодежный «Т-Двор», провозгласив начало трэп-вечеринки. На сцене — Toxi$.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Более закрытая тусовка проходила в Buddha-bar на Синопской набережной. Здесь выступал Григорий Лепс. В ожидании хедлайнера гостей вечера развлекали танцовщицы, а потом началось: «рюмка водки» и вот у всех «самый лучший день»… точнее вечер! Зрители остались довольны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс и его молодая невеста стали центром внимания на частной вечеринке. Артист позволил себе яркие проявления чувств.

Лепс обнимал Аврору, прикасался к ней, в том числе и в откровенной манере, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Тема:
ПМЭФ 2025
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