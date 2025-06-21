Елена Ростропович: «Галина Вишневская — это не королева, это моя мама»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 2 190 0

Елена Ростропович: Галина Вишневская — это не королева, это моя мама

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журналист Вадим Верник выпустил книгу о жизни оперной певицы и ее не менее известного супруга Мстислава Ростроповича.

На презентации книги журналиста Вадима Верника младшая дочь народной артистки СССР, известной оперной певицы Галины Вишневской — Елена Ростропович — рассказала, что дома ее мама была обычным человеком. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Журналист и телеведущий Вадим Верник выпустил книгу «Галина Вишневская и Мстислав Ростопович. Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор», посвященную двум выдающимся деятелям культуры.

Величайшая советская оперная певица Галина Вишневская и ее супруг, не менее талантливый Мстислав Ростропович, прожили вместе больше полувека. Их брак был примером идеального творческого и семейного союза.

На презентации книги Вадима Верника побывала и младшая дочь Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича — Елена Ростропович. Она рассказала, что дома ее, безусловно, талантливейшая мама была, как и все мы, обычным человеком.

«Галина Вишневская — это не королева, это моя мама. Она и в халате, и без макияжа, и в ночной рубашке ходила. Да, она реально величественная, но дома — этого величества не было. Просто моя любимая мама», — уточнила Елена Ростропович.

Галина Вишневская скончалась 11 декабря 2012 года в возрасте 86 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Подмосковья объявила себя внебрачной дочерью Галины Вишневской.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
«Забираю деньги»: Катя Лель принялась спасать азартных людей
11:00
«Град» накрыл пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
10:54
Спрос растет: Сечин об увеличении привлекательности золота и криптовалют
10:42
Надземный переход обрушился на трассе под Владимиром после ДТП с фурой
10:22
Путин: Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах
10:13
Путин пожелал Украине лучшей участи: «Не должна быть инструментом»

Сейчас читают

Елена Ростропович: «Галина Вишневская — это не королева, это моя мама»
«Код на всю земную жизнь»: Катя Лель про отношение к татуировкам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025