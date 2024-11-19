Родила от иностранца: жительница Подмосковья объявила себя дочерью Вишневской

Женщина утверждает, что оперная дива отдала ее в детский дом, боясь за свою карьеру.

Жительница Подмосковья объявила себя внебрачной дочерью легендарной оперной певицы, народной артистки СССР Галины Вишневской. Об этом стало известно в эфире федерального телеканала.

Женщина утверждает, что появилась на свет от связи Вишневской с неким иностранцем. Певица якобы утаила от всех беременность и рождение ребенка, так как в СССР связи с гражданами других стран не поощрялись, и это могло стоить ей карьеры.

В результате новорожденную девочку отдали в детский дом. Впоследствии, будучи взрослой, она узнала тайну своего рождения, однако подтвердить родство с прославленной оперной дивой пока так и не смогла.

Из-за отсутствия нужного биоматериала пройти ДНК-тест непосредственно в студии женщине не удалось, однако провести исследование позднее вызвались специалисты из Петербурга.

Известно, что Вишневская трижды была замужем и родила пятерых детей, в том числе двух дочерей от знаменитого виолончелиста, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что называющий себя сыном Карла III и Камиллы мужчина ищет с ними встречи, чтобы попросить сделать ДНК-тест для установления родства.