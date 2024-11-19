Родила от иностранца: жительница Подмосковья объявила себя дочерью Вишневской

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 139 0

Жительница Подмосковья объявила себя внебрачной дочерью Галины Вишневской

Родила от иностранца: жительница Подмосковья объявила себя дочерью Вишневской

Фото: Лиходеев Семен/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина утверждает, что оперная дива отдала ее в детский дом, боясь за свою карьеру.

Жительница Подмосковья объявила себя внебрачной дочерью легендарной оперной певицы, народной артистки СССР Галины Вишневской. Об этом стало известно в эфире федерального телеканала.

Женщина утверждает, что появилась на свет от связи Вишневской с неким иностранцем. Певица якобы утаила от всех беременность и рождение ребенка, так как в СССР связи с гражданами других стран не поощрялись, и это могло стоить ей карьеры.

В результате новорожденную девочку отдали в детский дом. Впоследствии, будучи взрослой, она узнала тайну своего рождения, однако подтвердить родство с прославленной оперной дивой пока так и не смогла.

Из-за отсутствия нужного биоматериала пройти ДНК-тест непосредственно в студии женщине не удалось, однако провести исследование позднее вызвались специалисты из Петербурга.

Известно, что Вишневская трижды была замужем и родила пятерых детей, в том числе двух дочерей от знаменитого виолончелиста, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что называющий себя сыном Карла III и Камиллы мужчина ищет с ними встречи, чтобы попросить сделать ДНК-тест для установления родства.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп