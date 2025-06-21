НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с ФПЦ и «Движением первых»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Главная цель — повышение информированности подростков, родителей и наставников о государственных и некоммерческих проектах и творческих кластерах.

НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с ФПЦ и «Движением первых»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
ПМЭФ 2025

Национальная Медиа Группа (НМГ) подписала соглашения о сотрудничестве и партнерском взаимодействии с Федеральным подростковым центром (ФПЦ) и российским движением детей и молодежи «Движение первых» на полях Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что соглашение между НМГ и «Движением первых» подписывается для установления партнерских отношений, направленных на повышение информированности подростков, родителей и наставников о государственных и некоммерческих проектах и творческих кластерах. Документ подписали генеральный директор НМГ Светлана Баланова и Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Соглашение о сотрудничестве с НМГ со стороны Федерального подросткового центра подписал его руководитель Валерий Майоров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
21 июн
Беланов: инновационные разработки полезны медицине, государству и бизнесу
21 июн
«Она уже наступает»: Захарова заявила о многополярности в мире
21 июн
Спрос растет: Сечин об увеличении привлекательности золота и криптовалют
21 июн
Аль Бано на Дворцовой, Лепс в баре, Toxi$ на Никольских рядах: главные вечеринки третьего дня ПМЭФ-2025
21 июн
Никарагуа работает над альтернативой Панамскому каналу
20 июн
Харченко о ПМЭФ: площадка не только для дискуссий, но и для конкретных решений
20 июн
Ковальчук рассказал о перспективах выращивания органов в мини-пигах
20 июн
Путин: Россия всегда стремилась договариваться со всеми партнерами
20 июн
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин об ударе по российской экономике
20 июн
«Если выпить, надо же закусить чем-то»: Путин о поставках российской водки в ЮАР
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с ФПЦ и «Движением первых»
14:40
«Звезда огромнейшей величины»: актер Андрей Анкудинов о Валентине Талызиной
14:24
Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира в честь его дня рождения
13:54
Беланов: инновационные разработки полезны медицине, государству и бизнесу
13:45
«Невероятно печальная новость»: режиссер Житинкин о смерти Талызиной
13:28
Щербаков о состоянии Талызиной незадолго до смерти: «Не очень хорошо выглядела»

Сейчас читают

Щербаков о состоянии Талызиной незадолго до смерти: «Не очень хорошо выглядела»
Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ирония судьбы Валентины Талызиной: главные роли на сцене и в кино

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025