НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с ФПЦ и «Движением первых»

Главная цель — повышение информированности подростков, родителей и наставников о государственных и некоммерческих проектах и творческих кластерах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Национальная Медиа Группа (НМГ) подписала соглашения о сотрудничестве и партнерском взаимодействии с Федеральным подростковым центром (ФПЦ) и российским движением детей и молодежи «Движение первых» на полях Петербургского международного экономического форума.
Отмечается, что соглашение между НМГ и «Движением первых» подписывается для установления партнерских отношений, направленных на повышение информированности подростков, родителей и наставников о государственных и некоммерческих проектах и творческих кластерах. Документ подписали генеральный директор НМГ Светлана Баланова и Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.
Соглашение о сотрудничестве с НМГ со стороны Федерального подросткового центра подписал его руководитель Валерий Майоров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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