Захарова: Запад ведет гибридную войну не только против России, но и против ЕС 

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Захарова: Запад ведет гибридную войну не только против России, но и против ЕС 

Захарова: Запад ведет гибридную войну не только против России, но и против ЕС 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
ПМЭФ 2025

ЕС за последние годы смог укрепить позиции на мировой арене.

Одна из целей гибридной войны, которую развязал Запад против России, — подорвать экономическую стабильность Европейского союза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, в последние годы ЕС смог укрепить свои позиции на мировой арене. Европейская экономика стала заметно сильнее, а евро — более устойчивой валютой. На фоне этого доллар, как отметила Захарова, не может похвастаться такой же надежной основой.

«Валюта евро, она обеспечена, валюта доллар — не обеспечена. Нужно было каким-то образом повлиять», — пояснила она.

Как считает дипломат, именно этот фактор мог стать одной из причин давления со стороны коллективного Запада. Цель — ослабить Европу, используя гибридные инструменты: санкции, провоцирование конфликтов и экономическое давление.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова заявила о развитии многополярности в мире.

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