Нервы шалят? Ксения Бородина вернулась к вредной привычке из-за переживаний

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Бородина снова поддалась пагубной страсти на фоне подготовки к свадьбе

Нервы шалят? Ксения Бородина вернулась к вредной привычке из-за переживаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Стресс негативно повлиял на силу воли знаменитости.

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина искренне призналась, что перемены в жизни подтолкнули ее вернуться к негативному пристрастию: звезда вновь закурила. Об этом она рассказала в соцсети, общаясь с поклонниками.

По словам знаменитости, которая не так давно вышла замуж за блогера Николая Сердюкова, изменение социального статуса далось ей нелегко. Обстоятельства заставили Ксению излишне поволноваться, поэтому она поддалась слабости в результате стресса.

«Опять начала курить, много забот и подготовки, что нервишки пошаливают», — написала звезда в сторис.

Она уже курила раньше, но на определенный период получилось отказаться от никотина.

В настоящий момент Бородина задействована в подготовке к празднованию своей свадьбы. Мероприятие может состояться этим летом. К тому же она вынуждена помогать супругу бороться с нападками хейтеров, поскольку многим подписчикам Ксении не понравилось поведение его избранника на шоу «Сокровища императора».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина хочет стать мамой в третий раз.

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