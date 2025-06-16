Ксения Бородина хочет стать мамой в третий раз

Несмотря на то, что популярная российская телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков поженились совсем недавно, супруги весьма серьезно настроены на пополнение в семье.

Пара приняла участие в телевизионном проекте «Сокровища императора», где участники борются за главный приз — один миллион юаней (около 11 миллионов рублей). Накануне полуфинала ведущие шоу, Ольга Бузова и Михаил Галустян, предложили участникам рассказать, как они распорядятся возможным выигрышем. Как пишет 7Дней.ru, Николай признался, что мечтает о большем доме.

«У нас много впереди. Нам нужно расширяться. Если будет ребенок, нужно будет еще что-то строить», — поделился участник множества телепроектов.

Во время разговора выяснилось, что у Ксении и Николая разные ожидания относительно пола будущего ребенка. Галустян в шутку предложил сделать два подхода, но Николай отметил, такой вариант вряд ли возможен. Ксения заявила, что у Николая будет одна попытка.

«Если у нас получатся дети, Колян, у тебя будет одна попытка. Я больше не готова», — передал Сердюков слова жены.

Публичное признания Ксении в том, что она хочет родить от Николая ребенка, тронули Ольгу Бузову. По словам Ксении, такое желание указывает на серьезность их отношений и намерений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина и Сердюков улетели в свадебное путешествие. Выбор пал на один из курортов Турции.