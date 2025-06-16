Ксения Бородина хочет стать мамой в третий раз

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 74 0

Телеведущая с новоиспеченным мужем Николаем Сердюковым уже думают о будущем пополнении в семье.

Ксения Бородина может стать мамой тройняшек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несмотря на то, что популярная российская телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков поженились совсем недавно, супруги весьма серьезно настроены на пополнение в семье.

Пара приняла участие в телевизионном проекте «Сокровища императора», где участники борются за главный приз — один миллион юаней (около 11 миллионов рублей). Накануне полуфинала ведущие шоу, Ольга Бузова и Михаил Галустян, предложили участникам рассказать, как они распорядятся возможным выигрышем. Как пишет 7Дней.ru, Николай признался, что мечтает о большем доме.

«У нас много впереди. Нам нужно расширяться. Если будет ребенок, нужно будет еще что-то строить», — поделился участник множества телепроектов.

Во время разговора выяснилось, что у Ксении и Николая разные ожидания относительно пола будущего ребенка. Галустян в шутку предложил сделать два подхода, но Николай отметил, такой вариант вряд ли возможен. Ксения заявила, что у Николая будет одна попытка.

«Если у нас получатся дети, Колян, у тебя будет одна попытка. Я больше не готова», — передал Сердюков слова жены.

Публичное признания Ксении в том, что она хочет родить от Николая ребенка, тронули Ольгу Бузову. По словам Ксении, такое желание указывает на серьезность их отношений и намерений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина и Сердюков улетели в свадебное путешествие. Выбор пал на один из курортов Турции.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Российские ученые и музыканты эвакуированы из Ирана в Азербайджан
15:39
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
15:24
ВС РФ преодолели болота и танковый ров ВСУ при заходе в село Комар в ДНР
15:08
В Китае впервые прошел фестиваль «Московские сезоны в Пекине»
14:53
Житель Перми впал в кому и умер после приема у стоматолога
14:37
Форсаж в Ленобласти: погоня за подростком за рулем закончилась стрельбой

Сейчас читают

Самая уязвимая и обеспокоенная: Южный Кавказ встревожен ирано-израильской войной
«Я за адекватность»: Пресняков поддержал запрет гаджетов в школах
Без хлеба не останемся: Россия не столкнется с дефицитом пшеницы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025