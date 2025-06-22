Белые ночи и «Алые паруса»: Мариуполь отметил выпускной по петербургской традиции

Эфирная новость 32 0

Мариупольских выпускников пригласили в Петербург на праздник «Алые Паруса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2025

Праздник прошел с музыкальным и световым шоу.

Сегодня особый день — летнее солнцестояние, когда дающая тепло и свет звезда над горизонтом находилась на максимальной высоте. Другими словами, это и есть начало астрономического лета. Сегодня самый длинный день, самая короткая ночь. Причем продолжительность ее зависит от географической широты. За Северным полярным кругом солнце вовсе не заходит. А в Петербурге — пик белых ночей. Во время летнего солнцестояния во многих культурах мира отмечаются праздники, связанные с солнцем, природой, плодородием и переходом к новому этапу года. И к новому этапу жизни.

Во многих городах России уже этим вечером проходят выпускные — равнение, как всегда, на военных, они первыми начинают череду этих трогательных и одновременно торжественных мероприятий. Вчерашние курсанты по-особенному серьезны и солидны.

Уникальным получился вечер в Мариуполе, где прошел главный праздник выпускников Донецкой Народной Республики. В четвертый раз уже это стало традицией в формате «Алые Паруса». Для вчерашних школьников подготовили красивое световое и музыкальное шоу. Организаторы мероприятия — Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса. Кульминация праздника — появление яхты «Ассоль» под алыми парусами. Все как в городе-побратиме Мариуполя Петербурге, где придумали этот формат еще в далеком 1968 году.

В Северную столицу также приглашены 520 мариупольских школьников. Петербургские «Алые Паруса» пройдут ровно через неделю, 28 июня.

Тема:
Алые паруса 2025
22 июн
В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
21 июн
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
21 июн
«Будущее страны»: в Мариуполе «Алые паруса» посетили потрясающие люди
21 июн
В Мариуполе начался праздник выпускников «Алые паруса»
21 июн
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 21 июня в Мариуполе
20 июн
ТОП-10 неизвестных фактов об «Алых парусах»
19 июн
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
19 июн
«Алые паруса» в цифрах: история главного праздника выпускников
18 июн
«Алые паруса» — самый романтичный праздник лета
18 июн
«Алые паруса-2025»: уникальную сцену сооружают на Дворцовой площади в Петербурге
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
Корреспонденты «Известий» Мартемьянов и Федорчак награждены орденами Мужества посмертно
4:40
Совершенно не узнать: Надежда Бабкина поразила поклонников кожей без морщин
4:21
«Время для мира»: Трамп заявил об успешных ударах США по Ирану
4:02
Белые ночи и «Алые паруса»: Мариуполь отметил выпускной по петербургской традиции
3:41
«Завтра была война…»: на Мамаевом кургане прошла памятная акция
3:20
«День отсчета»: в Москве прошла акция «Свеча памяти»

Сейчас читают

В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
Алкоголизм и бездетность: как сложилась жизнь актрис из сериала «Секс в большом городе»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025