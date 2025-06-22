Белые ночи и «Алые паруса»: Мариуполь отметил выпускной по петербургской традиции

Праздник прошел с музыкальным и световым шоу.

Сегодня особый день — летнее солнцестояние, когда дающая тепло и свет звезда над горизонтом находилась на максимальной высоте. Другими словами, это и есть начало астрономического лета. Сегодня самый длинный день, самая короткая ночь. Причем продолжительность ее зависит от географической широты. За Северным полярным кругом солнце вовсе не заходит. А в Петербурге — пик белых ночей. Во время летнего солнцестояния во многих культурах мира отмечаются праздники, связанные с солнцем, природой, плодородием и переходом к новому этапу года. И к новому этапу жизни.

Во многих городах России уже этим вечером проходят выпускные — равнение, как всегда, на военных, они первыми начинают череду этих трогательных и одновременно торжественных мероприятий. Вчерашние курсанты по-особенному серьезны и солидны.

Уникальным получился вечер в Мариуполе, где прошел главный праздник выпускников Донецкой Народной Республики. В четвертый раз уже это стало традицией в формате «Алые Паруса». Для вчерашних школьников подготовили красивое световое и музыкальное шоу. Организаторы мероприятия — Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса. Кульминация праздника — появление яхты «Ассоль» под алыми парусами. Все как в городе-побратиме Мариуполя Петербурге, где придумали этот формат еще в далеком 1968 году.

В Северную столицу также приглашены 520 мариупольских школьников. Петербургские «Алые Паруса» пройдут ровно через неделю, 28 июня.