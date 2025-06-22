«Мы же друзья»: Катя Лель дала советы, как правильно общаться с подростками

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 44 0

Катя Лель: в общении с подростками главное — доверие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Взрослый человек может поделиться с ребенком своими сокровенными мыслями.

При общении с ребенком во время переходного возраста главное — доверие, а также умение разговаривать. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Катя Лель на фестивале ФЕСТ-01 в честь дня рождения площадки «Тимати Картинг».

Артистка отметила, что всегда можно найти золотую середину, общаясь с ребенком. Нельзя делать так, чтобы подросток закрылся. Для этого взрослый человек сам может поделиться с ребенком своими сокровенными мыслями.

«Главное — уметь говорить. Нужно найти тот самый коннект. Мы же друзья. Ты можешь довериться мне. Тогда обязательно вы найдете тот самый коннект с ребенком такого возраста (переходного. — Прим. Ред.)», — поделилась знаменитость.

Также звезда добавила, что у нее с дочкой доверительные отношения, как между лучшими подругами.

«Я счастливый человек. Ребенок всегда расположен ко мне, и мы, как подружки, можем доверять друг другу», — рассказала певица.

Катя Лель в 2008 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. Спустя полгода у пары родилась дочь Эмилия. Она, кстати, пошла по стопам мамы, а не папы, принявшись осваивать игру на фортепиано. Однако после 15 лет брака союз распался. Расставание прошло без каких-либо скандалов, так как супруги еще до свадьбы составили брачный договор. Сейчас они вдвоем воспитывают общую дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Владимир Пресняков поддерживает идею запрета использования гаджетов в школе.

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«Мы же друзья»: Катя Лель дала советы, как правильно общаться с подростками

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