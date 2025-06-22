Звезда «Интернов» Илья Глинников впервые станет отцом

Имя избранницы популярного актера держится в секрете.

Звезда комедийного сериала «Интерны» Илья Глинников впервые станет отцом. Об этом сообщил бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов.

По его словам, актер поделился с ним радостной новостью в раздевалке на фестивале «Арт-футбол».

«Сказал, что скоро станет папой. По идее ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря как договорятся», — добавил музыкант.

Имя избранницы Глинникова держится в секрете.

«Я даже ни разу ее не видел», — добавил Богомазов.

Однако известно, что актер официально никогда не регистрировал брак. На мероприятии, где был звезда «Интернов», журналистам удалось снять сладкую парочку, когда те проходили за кулисами. Узнать девушку никто не смог. Вероятнее всего, она не публичная персона. На кадрах, запечатленных фотографами, отчетливо видно выпирающий животик молодой девушки, а это значит, что пополнение в семействе произойдет совсем скоро.

К слову, 40-летний артист неоднократно раскрывал свои любовные отношения публике. Известно, что Илья Глинников два года строил отношения с коллегой по сериалу «Интерны» — Аглаей Тарасовой. Эта лавстори закончилась в 2016 году.

Затем звезда российского ситкома попытался обрести счастье на популярном реалити шоу, где он выбирал невесту. Но и там его ждал провал.

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