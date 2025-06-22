Юные москвичи почтят память защитников Отечества

В столичных образовательных организациях 22 июня пройдут памятные мероприятия. Они приурочены ко Дню памяти и скорби, к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Колледж малого бизнеса № 4 к памятной дате представил в Московском музыкальном театре для детей и юношества «На Басманной» спектакль «Страшное эхо минувшей войны». Участники театральной студии «Прикосновение рук» через литературно-музыкальную хронику рассказали о героизме советского народа. А в политехническом колледже № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова студенты показали литературно-музыкальную композицию «Если б не было войны».

Курсанты юридического колледжа присоединились к акции «Линия памяти» в парке искусств «Музеон», где зажгли 1418 свечей (их количество соответствует числу дней войны). Вместе с Московским городским советом ветеранов они возложили цветы к памятнику «Прощание славянки» и мемориальной доске на здании Белорусского вокзала.

Кроме того, 22 июня кадеты, студенты колледжа полиции и юнармейцы почтят память погибших на Поклонной горе в рамках акции «Свеча памяти» и выставят почетный караул на посту № 1.

«Я горжусь своей страной и ее историей! Как амбассадор студенческого самоуправления, я активно участвую в жизни колледжа — здесь нам прививают правильные ценности. Особенно важно хранить память о подвигах наших предков и передавать ее новым поколениям. Уже два года подряд я участвую в возложении цветов к памятнику „Прощание славянки“ и мемориальной доске на Белорусском вокзале. Для меня это не просто слова, а настоящее дело, которым я показываю свою любовь к Родине», — рассказала Александра Шаманова, курсант юридического колледжа.

Студенты Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», медицинского колледжа № 2 и колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова приняли участие в международной акции «Огненные картины войны». В ночь с 21 на 22 июня они создали из свечей изображения мемориалов и символов военного времени.