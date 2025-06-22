Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Путин принял участие в возложении венка в День памяти и скорби

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Мероприятие традиционно проходит в Александровском саду у стен Кремля.

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в рамках церемонии в День памяти и скорби. Об этом рассказала пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

"В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», — говорится в публикации

Мероприятие традиционно проходит в Александровском саду у стен Кремля. Кроме того, глава государства возложил цветы к памятным знакам городов, которые удостоены почетных званий городов-героев и «Город воинской славы».

День памяти и скорби проводится в день нападения нацисткой Германии на территорию Советского Союза без объявления войны на рассвете 22 июня 1941 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные в День памяти и скорби возложили цветы к памятникам в Донецкой Народной Республике. На церемонии присутствовали местные жители и представители общественных орагнизаций. 

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