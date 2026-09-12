Путин и премьер Эфиопии обсудили экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели.

В ходе встречи российский лидер заявил о важности развития отношений с африканскими государствами и отдельно отметил участие Эфиопии в мероприятиях формата «Россия — Африка».

Путин также сообщил о росте торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. По его словам, по итогам 2025 года товарооборот России и Эфиопии увеличился более чем в три раза и продолжает демонстрировать положительную динамику.

Отдельное внимание президент РФ уделил роли Эфиопии в работе БРИКС. Страна стала полноправным участником объединения с 1 января 2024 года и, как отметил Путин, с этого момента активно участвует в его деятельности.

Российский лидер подчеркнул, что БРИКС сегодня является стратегическим партнерством, которое способствует укреплению роли мирового большинства и формированию многополярной системы международных отношений.

Кроме того, Путин пригласил эфиопского премьера принять участие в ближайшем саммите «Россия — Африка». Мероприятие пройдет 28–29 октября в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и лидеры стран БРИКС посетили выставку «Инновационная Индия» в Нью-Дели. Главы государств ознакомились с экспозицией, представленной в отдельном павильоне международного конгресс-холла «Бхарат Мандапан». Также участники XVIII саммита объединения осмотрели фотовыставку, посвященную 20-летию со дня основания БРИКС.

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