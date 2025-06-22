«Самое дорогое, что у меня есть»: как дети Бородиной реагируют на критику в соцсетях

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной не реагирует на критику в соцсетях

«Они далеки от этого»: Бородина о критике в адрес ее старшей дочери в соцсетях

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая периодически блокирует негативно настроенных подписчиков.

Старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной сидит в социальных сетях, но не реагирует на критику и негативные комментарии в соцсетях. Об этом звездная мама рассказала в своем личном блоге.

Бородина решила ответить на животрепещущие вопросы от ее подписчиков. Телеведущую спросили о том, как она относится к ведению социальных сетей ее дочерью Марией.

«Это самое дорогое, что у меня есть. Они (дочери. — Прим. ред.) заняты учебой, танцами, гимнастикой, и если и сидят в соцсетях, то не читают новости и комментарии, они далеки от этого», — рассказала Ксения.

Фото: Instagram*/borodylia

Экс-ведущая «Дома-2» также решила поделиться и тем, как она сама ведет свой блог. Она отметила, что не считает количество заблокированных подписчиков.  Ксения объяснила что для нее не важны люди, которые транслируют негатив в ее сторону. Бородина не хочет «мучить людей», поэтому помогает им отправкой в бан, чтобы они больше не раздражались от просмотра ее страницы.

У Ксении Бородиной есть две дочери от двух бывших мужей: 16-летняя Мария и Теона 9 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина хочет стать мамой в третий раз. В начале июня телеведущая вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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