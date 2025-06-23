FPV-дроны уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 42 0

Удары наносились прицельно, по заранее разведанным координатам.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Операторы разведывательно-ударных FPV-дронов 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Высокая эффективность ударных FPV-дронов обеспечивается их способностью поражать цели на значительном расстоянии, минимизируя риски для операторов. Аппараты выполняют воздушную разведку и в режиме реального времени передают координаты выявленных объектов в командные центры, что обеспечивает точечное нанесение ударов по ключевым позициям противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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