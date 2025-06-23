Триколор над США: Бобровский и Куликов обернулись в флаг России в честь победы в НХЛ

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Хоккеисты Бобровский и Куликов обернулись в флаг России в честь победы в НХЛ

Триколор над США: Бобровский и Куликов обернулись в флаг в честь победы в НХЛ

Фото: Reuters/Sam Navarro

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Праздник прошел в городе Форт-Лодердейл.

Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, которые выступают за хоккейный клуб «Флорида Пантерз», предстали перед фанатами в российском триколоре. Это случилось на параде клуба в честь победы в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеисты прибыли в таком образе на двухэтажных автобусах с открытым верхом к месту празднования победы на пляже Форт-Лодердейла. За трансляцию мероприятия отвечал местный телеканал WSVN, который вел ее на своем YouTube-канале.

Парад по случаю победы «Флориды Пантерз» прошел в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида. По его улицам проезжали автобусы со спортсменами и всеми, причастными к клубу. Больше всего внимания привлек Кубок Стэнли, который хоккеисты демонстрировали зевакам.

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл 18 июня «Эдмонтон Ойлерз». Финальный счет игры составил 5:1 в пользу пантер. Это был шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ. В итоге команда «Флорида Пантерз» стала обладателем Кубка Стэнли. Особо отличились нападающий Сэм Рейнхарт и форвард Мэттью Ткачук. У «Ойлерз» забить смог только Василий Подколзин. Это уже вторая победа в НХЛ для клуба, причем подряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил Валентине Матвиенко свитер со своей фамилией.

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