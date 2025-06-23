Юрий Антонов отреагировал на новости о своей госпитализации

Как чувствует себя народный артист РФ?

Народный артист Российской Федерации Юрий Антонов опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом композитор заявил корреспонденту 5-tv.ru.

В средствах массовой информации 23 июня начали распространяться новости о якобы экстренной госпитализации народного артиста РФ, композитора и музыканта Юрия Антонова. В таких сообщениях говорилось, что певца доставили в московскую больницу из-за проблем с сердцем.

«Нет, я не в больнице», — сказал музыкант.

Кроме того, в разговоре с журналистом 5-tv.ru Юрий Антонов подчеркнул, что чувствует себя нормально.

Юрий Антонов обрел популярность в конце 1970-х годов. Почти за 50 лет творческой жизни он создал десятки хитов. В его репертуаре такие знаменитые песни, как «От печали до радости», «Под крышей дома твоего», и «Белый теплоход». Юрию Антонову сейчас 80 лет. Он продолжает иногда выходить на сцену и радовать поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина. Ее не стало 21 июня. Актрисе было 90 лет.