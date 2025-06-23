Оказался не в том месте? Раскрыта причина нападения льва на директора «Тайгана»

Состояние Олега Зубкова остается стабильно тяжелым.

Директор ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков госпитализирован после нападения льва во время вечернего кормления животных. Как рассказала на официальном канале директора сотрудница парка Татьяна Алексагина, лев среагировал на резкий хлопок двери и, по всей видимости, случайно задел Зубкова.

«Лев не нападал, он его как бы там не рвал, ничего. Просто Олег Алексеевич оказался на пути льва», — пояснила Алексагина.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу Симферополя с помощью санавиации, где его прооперировали. Сейчас он в сознании, может переписываться и давать указания по работе парка.

«У него все хорошо, руки, ноги, все целое. Он, единственное, сейчас еще очень слабо говорит», — дополнила сотрудница.

По словам врачей республиканской клинической больницы имени Семашко, состояние Зубкова остается стабильно тяжелым, но без отрицательной динамики. Уже проведено первичное обследование, планируется ревизия ран и дальнейшее лечение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

«Он в сознании, отвечает на вопросы, общается. Он отвечает самостоятельно», — дополнил Дмитрий Дедков, заместитель главного врача ГБУЗ РК в клинике.

Несмотря на инцидент, сафари-парк продолжает работу в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам врача, у Олега Зубкова повреждена трахея и оторвана большая грудная мышца.