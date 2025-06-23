«Хорошее сотрудничество»: как прошла встреча Путина с президентом переходного периода Мали

Дипотношения между странами установлены 65 лет назад.

В Кремле говорили о сотрудничестве между Россией и Мали. Владимир Путин встретился президентом переходного периода республики Ассими Гойтой.

Между странами дипломатические отношения установлены 65 лет назад. За это время Россия подготовила больше десяти тысяч малийских специалистов. Наш президент также озвучил направления, над которыми предстоит усиленная работа.

«Мы поддерживаем отношения по всем направлениям. К сожалению пока объем товарооборота является весьма скромным, но во-первых он имеет хорошую тенденцию к росту, во-вторых что важно, есть хорошие направления для перспективного сотрудничества. Это и геологоразведка, освоение природных ресурсов, это энергетика, это логистика, но и гуманитарное направление про которое я только что сказал», — отметил президент России Владимир Путин.

«У нас хорошие двусторонние отношения, и мы надеемся развивать их в похожем ключе. У нас сотрудничество налажено во многих отраслях. Это транспорт, безопасность культура, спорт, энергетика. Сегодня мы признаем, что у нас хорошее сотрудничество с Россией, и благодаря этому мы достигаем хороших результатов», — добавил президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта.

И сегодня после завершения переговоров Россия и Мали должны подписать несколько документов. Они должны укрепить правовую базу для дальнейшего сотрудничества.